الأحد 30 ديسمبر 2018 8:32 ص القاهرة القاهرة 12.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا بداخله

أ ش أ
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 7:02 ص | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 7:02 ص

نفى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية صحة ما تناولته أنباء عن محاولة الاتحاد الأوروبي الإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد.

وقال يونكر - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الأحد -" إن الاتحاد يريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد ، وذلك إلى حد ما للتركيز على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل".

وأضاف قائلا " إن هدفنا هو وضوح علاقاتنا في المستقبل مع بريطانيا ، ونحترم نتيجة الاستفتاء"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض على اتفاق جديد مع بريطانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك