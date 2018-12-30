رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا بداخله

نفى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية صحة ما تناولته أنباء عن محاولة الاتحاد الأوروبي الإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد.

وقال يونكر - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الأحد -" إن الاتحاد يريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد ، وذلك إلى حد ما للتركيز على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل".

وأضاف قائلا " إن هدفنا هو وضوح علاقاتنا في المستقبل مع بريطانيا ، ونحترم نتيجة الاستفتاء"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض على اتفاق جديد مع بريطانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.