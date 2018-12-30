تقرير: 38% نسبة التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في 2018

أفادت صحيفة «الغد» الأردنية بأن خطة الاستجابة للأزمة السورية كشفت عن أن دول العالم قدمت منذ بداية العام 954 مليون دولار لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري خلال العام الحالي.

وأوضحت أن هذا المبلغ يشكل ما نسبته 38.4% من إجمالي المبلغ الذي حددته الحكومة الأردنية لمواجهة أعباء اللجوء السوري؛ إذ قدرت المملكة أنها تحتاج إلى 2.4 مليار دولار للعام الحالي.

وتعد نسبة التمويل هذه أقل بكثير من العام الماضي؛ إذ حصل الأردن على 1.7 مليار دولار من أصل 2.6 مليار دولار وبنسبة حوالي 64.8%.

وذكرت أنه في ظل هذا الانخفاض في نسب التمويل، تقوم الحكومة بإعادة تقييم نسب التمويل المطلوبة للعام 2019؛ إذ كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ميري قعوار أكدت في وقت سابق أن خطة الاستجابة للعام المقبل سيتم إطلاقها بحجم أقل من السنوات الماضية؛ إذ تم إعادة توزيع الأولويات والتكاليف للمشاريع التي ستنفذ بتمويل من الخطة، مؤكدة أنها لن تكون بنفس ضخامة الأعوام الماضية.

وكانت خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، والتي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخرا، قد قدرت حاجة الأردن إلى حوالي مليار دولار لتمويل خطة استجابته للعام 2019-2020.

وحددت خطة الأمم المتحدة الإقليمية حجم التمويل اللازم لدعم 5 دول مستضيفة للاجئين السوريين بـ5.5 مليار دولار. وهذه الدول هي الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق.