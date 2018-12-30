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مقتل رجل في أعمال عنف خلال انتخابات بنجلاديش البرلمانية

دكا - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 7:23 ص | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 7:23 ص

قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأحد، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون اثر اندلاع أعمال عنف بين جماعات متنافسة من أنصار المرشحين في الانتخابات البرلمانية خارج مركز اقتراع بجنوب شرقي البلاد.

ووقع الاشتباك بين أنصار حزب رابطة عوامي الحاكم وحزب بنجلاديش الوطني المعارض قبل ساعات من بدء التصويت في مركز اقتراع غاجرا في منطقة رانجاماتي، حسبما ذكر المتحدث باسم الشرطة علمجير كبير.

ولفظ أحد مؤيدي الحزب الحاكم أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق في المستشفى، وفقا لما ذكره كبير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف.

وأضاف أن الجنود سيطروا على الوضع بعد أن هاجمت الجماعات المتناحرة بعضها البعض بالسكاكين والسواطير والعصي. وكانوا على ما يبدو يحاولون السيطرة على مركز الاقتراع.


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