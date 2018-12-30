روسيا وتركيا تناقشان التنسيق في سوريا بعد انسحاب أمريكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم أمس السبت، إن وزراء الخارجية والدفاع من روسيا وتركيا ناقشوا التنسيق بين قوات بلديهما في سوريا بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد.

وقال لافروف ”اليوم تم التوصل إلى تفاهم بشأن كيفية مواصلة الممثلين العسكريين لروسيا وتركيا تنسيق خطواتهم على الأرض في ظل الأوضاع الجديدة بهدف القضاء في نهاية المطاف على التهديد الإرهابي في الجمهورية العربية السورية“.

وفي تحول مفاجئ في السياسة، قال ترامب إن واشنطن ستسحب قواتها وقوامها 2000 عسكري من سوريا في تغيير لإحدى ركائز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط الأمر الذي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة.