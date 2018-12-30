رئيس الوزراء العراقي: يجب عدم التساهل مع الإرهاب

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، إلى عدم التساهل مع الإرهاب، منوها بأن العراق عانى من فقدان آلاف العراقيين ما بين شهيد وجريح.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، أن ذلك جاء خلال لقاء عبدالهادي مبعوثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الطفولة أنا كازنتزوفا.

وعبر عبدالمهدي، بحسب البيان، عن شكره للرئيس الروسي لمواقفه الداعمة للعراق ولدور روسيا في مكافحة الإرهاب الذي يعاني منه البلدان ويشكل عدوا مشتركا، مضيفا أنه يجب عدم التساهل مع الإرهاب وضرورة الفصل بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية وعدم السماح بتكرار إدخال الأطفال والنساء في القتال مع الإرهابيين مع إدراك أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا أيضا.

وقال "إننا عانينا من فقدان آلاف الأطفال العراقيين بين شهداء وجرحى ومهجرين ونازحين".

من جهتها، أعربت المبعوثة الروسية عن شكر الرئيس بوتين والحكومة الروسية لتعاون العراق في هذا المجال الإنساني "مكافحة الإرهاب"، مؤكدة رغبة موسكو في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.