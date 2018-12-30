استئناف تسجيل وصول الركاب بمطار هانوفر بألمانيا بعدما قاد رجل سيارته في المدرج

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أصبح بإمكان المسافرين الراغبين في المغادرة عبر مطار هانوفر تسجيل الوصول مجددا مساء اليوم السبت، وذلك بعد إغلاق المطار لعدة ساعات عقب قيام رجل بقيادة سيارته تجاه المدرج، حسبما أعلنت سلطات المطار.

ونوهت السلطات إلى استئناف عملية تسجيل وصول الركاب المغادرين في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش).

وقالت الشرطة الألمانية إن حركة الطيران لا تزال متوقفة وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ الطائرات في الهبوط والإقلاع من جديد.

وأفادت الشرطة وسلطات المطار بعد ذلك باستئناف الرحلات الجوية في حوالي الساعة الثامنة مساء (19:00 بتوقيت جرينتش).

وأشارت مصادر الشرطة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحادث "إرهابي".

وذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفحوصات التي أجريت على سائق السيارة، وهو رجل في منتصف العشرينات من العمر، أثبتت تعاطيه الأمفيتامين والكوكايين.

وكان السائق، الذي تحمل سيارته لوحات أرقام بولندية، قد قاد السيارة باتجاه إحدى البوابات بعد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) وساحة المطار، واعتقل هناك.