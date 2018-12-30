أمريكية تعثر على خاتم زواج مفقود في حلة طهي فورية

عثرت سيدة أمريكية على خاتم زواج مفقود في حلة الطهي الفورية التي تلقتها هدية في عيد الميلاد (الكريسماس).

وكانت السيدة شيلوا أفري من مدينة (أوركارد بورت) بولاية واشنطن الأمريكية، شمال غرب المحيط الهادئ من الولايات المتحدة، قد فتحت إناء طهي سريع وعثرت بداخلها على الخاتم.

وذكرت قناة (كيرو 7 ) الأمريكية أن شيلوا تمكنت من إعادة الخاتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها الخيار الوحيد أمامها، عندما لمحت تعليقا على صفحة المجتمع بمدينة (أوركارد بورت) لصاحبة الخاتم جوان جونسون التي كانت قد فقدته أثناء بحثها عن حلة للطهي السريع في أحد فروع سلسلة متاجر كبرى، ولم تفلح محاولاتها المضنية هي وزوجها والعاملون بمركز الشراء في العثور عليه.

وقالت جوان إنها فقدت الخاتم - الذي ظل معها 20 عاما تماما - قبل الذكرى الـ 20 لزواجهما .