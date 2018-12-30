تركيا تواصل إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سورية

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية وصلت اليوم الأحد إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد لنشرها ضمن الوحدات المتمركزة على الحدود مع سورية.

وذكرت الوكالة أن القافلة العسكرية التي انطلقت من ولاية هطاي في وقت سابق، وصلت إلى قيادة المدرعات في منطقة خليلية بولاية شانلي أورفة.

وكثفت السلطات التركية على مدار الأيام الماضية إرسال التعزيزات العسكرية إلى المنطقة الحدودية، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سورية.

ويأتي تواصل إرسال التعزيزات رغم إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستؤجل عملية عسكرية سبق أن أعلن عن قرب شنها شرق الفرات في سورية.

وجاء تراجع أردوغان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بدء سحب قوات بلاده من سورية "بعد الانتصارات التاريخية" التي حققتها القوات ضد داعش.