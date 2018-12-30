موقع «جو فاند مي» يعيد تبرعات قيمتها 403 آلاف دولار إلى المتبرعين بعد اكتشاف عملية احتيال

أعاد موقع جمع التبرعات على الإنترنت "جو فاند مي" حوالي 403 آلاف دولار إلى 14 ألف متبرع كانوا يعتقدون أنهم يساعدون رجل طاعن فى السن يعانى من عدم وجود مأوى له ، بعد أن تم اكتشاف تعرض المتبرعين لعملية احتيال من جانب ثلاثة من مستخدمي الموقع.

وذكرت شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية الأمريكية أنه تمت إعادة كل التبرعات إلى أصحابها إلى جانب حساب الرسوم الإدارية وتلك الخاصة بالمعاملات والمدفوعات المالية

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن زوجين من نيوجيرسي وهما "كاتلين ماكلور" و"مارك دا أميكو" أطلقا حملة على موقع "جو فاند مي" في نوفمبر 2017 لصالح شخص يدعى "جوني بوبيت جيه.آر" الذي قيل إنه منح "كاتلين ماكلور" 20 دولار كمساعدة عندما نفد الوقود من سيارتها على أحد الطرق. وكانت الحملة تستهدف جمع 10 آلاف دولار لصالح "بوبيت" بدعوى مساعدته في دفع إيجار مسكن وسداد نفقات معيشته على أساس أنه فقير ولا يملك أي أموال. ونجحت حملة التبرعات التي وصلت حصيلتها إلى أكثر من 40 مثل الرقم المستهدف جمعه .

وفي الشهر الماضي أعلنت سلطات الادعاء العام في نيوجيرسي أن الثلاثة "ماكلور" و"دي أميكو" و"بوبيت" تآمروا معا على إطلاق الحملة دون حاجة حقيقية إلى المال وتقاسموا الحصيلة، وتم توجيه تهمة السرقة بالخداع والتآمر إلى الأشخاص الثلاثة.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة "ماكلور" و"دي أميكو" يوم الاثنين الماضي، لكن المحامي طلب تأجيل الجلسة، بحسب ما ذكره مكتب ادعاء مقاطعة "بورلينجتون". وقال المتحدث باسم المكتب إن الادعاء العام يعمل حاليا لإحالة القضية إلى هيئة محلفين كبرى لنظرها .