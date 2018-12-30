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تركيا تمنع 109 مهاجرين من السفر إلى اليونان

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 7:18 م | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 7:18 م

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، أن السلطات ألقت القبض على 109 مهاجرين، كانوا يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير شرعي والسفر إلى اليونان.

وتم إيقاف المهاجرين في إقليم ازمير الغربي بمنطقة أورلا، القريبة من جزيرة ساموس اليونانية، ولم يتم الكشف عن هويات المهاجرين، وقال التقرير إن السلطات أوقفت أيضا 3 مهربين مشتبه بهم.

وطبقا لأرقام رسمية، تستضيف تركيا 3.5 مليون لاجئي سوري بالإضافة إلى مهاجرين من أفغانستان والعراق.

وغالبا ما يحاول اللاجئون والمهاجرون مغادرة تركيا والفرار إلى اليونان، حيث يأملون في أن يتم منحهم اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

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