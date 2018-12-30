مصرع 22 شخصا جراء إعصار مداري بالفلبين

لقى 22 شخصا مصرعهم، جراء انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن إعصار مداري صحبه هطول أمطار غزيرة على وسط الفلبين.

ونقلت قناة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وكالة الكوارث إدجار بوساداس قوله "إنه تم الإبلاغ عن القتلى، وبينهم طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، وذلك بعد أن اجتاح إعصار مداري منطقتي فيساياس وبيكول، أمس السبت، مضيفا أن الرياح لم تكن قوية ولكنها تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وعلق آلاف المسافرين في الموانيء البحرية والمطارات ومحطات الحافلات بسبب إلغاء عشرات الرحلات الداخلية في الجزيرة، ويضرب نحو 20 إعصارا مداريا الفلبين كل عام.