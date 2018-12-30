مقتل 34 إرهابيا في غارة على معسكر لحركة «الشباب» بالصومال

قتلت قوات أمريكية وصومالية خاصة، ما لا يقل عن 34 عنصرا من جماعة الشباب الإرهابية، أثناء غارة ليلية في الصومال، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن جنودا أغاروا على معقل للشباب في بلدة جليب بمنطقة جوبا الوسطى في جنوب البلاد التي تعانى من الفقر، مساء أمس السبت.

وحسب الوكالة، كان 4 من قيادات الشباب البارزين بين القتلى.

وقال اللواء علي محمد محمود، قائد بارز بالجيش الصومالي، للصحفيين، إنه تم استخدام المعسكر الإرهابي في جليب لإنتاج القنابل وتدريب الانتحاريين.