احتفل صناع وأبطال فيلم "122"، مساء أمس السبت، بالعرض الخاص للفيلم، داخل إحدى دور العرض بأكتوبر، وحضر العرض الخاص الفنان طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وأمينة خليل، وأحمد داوود، وجيهان خليل، ومحمود حجازي، والسيناريست صلاح الجهيني، و المخرج العراقي ياسر الياسري، و المنتج سيف عريبي، كما حرص عدد من الفنانين مشاركة صناع الفيلم الإحتفالية منهم الفنان محمد محمود عبد العزيز، وشريف رمزي، والسيناريست تامر حبيب و غيرهم.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت مؤخرا برومو الفيلم، تمهيدا لطرحه في دور العرض بداية من 2 ينايرالمقبل.

والفيلم هو الأول فى مصر بتكنولوجيا "4Dx"، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما، والفيلم من بطولة طارق لطفي، وأمينة خليل، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري.