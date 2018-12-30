عبدالعال مهنئا السيسي: الله يسدد خطاكم في 2019

أعرب رئيس البرلمان علي عبدالعال عن ثقته في تمكن القيادة السياسية من مواصلة التنمية والبناء في العام الميلادي الجديد.

وأضاف عبدالعال في بريقية التهنئة بالعام الميلادي الجديد التي بعثها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، "أنه مع إشراقة عام ميلادي جديد، يشرفني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، وأن نحقق بكم ومعكم كل ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من أمن ورخاء واستقرار".

وتابع رئيس البرلمان: نعرب لسيادتكم عن تقديرينا العميق لجهودكم المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة، قوية وقادرة على تغيير وجه الحياة على أرضها، وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمتها، لأدعو الله أن يسدد خطاكم على درب البناء والتنمية، ولما فيه خير مصر وشعبها.