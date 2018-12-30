الشرطة الباكستانية تحبط محاولة شن هجوم إرهابي عشية رأس السنة في كراتشي

تمكنت الشرطة الباكستانية من إحباط هجوم إرهابي كان يتم التخطيط لشنه عشية رأس السنة الميلادية في مدينة (كراتشي)، وذلك خلال مداهمة أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص يشتبه بهم.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم /الأحد/ أن الشرطة داهمت أحد المواقع في مدينة كراتشي بناء على معلومة أفادت بوجود مشتبه بهم، حيث قام المشتبه بهم بإلقاء قنبلة يدوية وطلقات نارية على مركبة الشرطة خلال المداهمة.

وقال متحدث باسم الشرطة الباكستانية - في بيان - إنه تم إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم خلال المداهمة التي لم تسبب في حدوث أي خسائر في الأرواح. فيما صادرت الشرطة دراجة نارية مثبت بها بعض المواد المتفجرة، وثلاث قنابل يدوية وأسلحة آخرى عقب انتهاء عملية الدهم.