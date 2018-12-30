غرفة شركات السياحة: نسب إشغالات القاهرة والجيزة 100%؜ في أعياد رأس السنة

عاطف عجلان :حادث الجيزة لم يؤثر على السياحية المصرية ولا إلغاء للحجوزات



قال عاطف بكر عجلان، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، إن حادث الجيزة الإرهابي الذي وقع أول أمس الجمعة، لم يؤثر على حركة السياحة الواردة لمصر في أعياد واحتفالات الكريسماس ورأس السنة، موضحًا أن الشركات والفنادق السياحية ومنظمو الرحلات أكدوا عدم إلغاء اَي أفواج سياحية قادمة أو حجوزات بالفنادق، فضلًا عن عدم إلغاء أية احتفالات في مدن ومحافظات مصر السياحية كان مقرر إقامتها مسبقا في احتفالات نهاية العام.

وأضاف في تصريحات صحفية أمس السبت، أن العالم يدرك مدى استهداف السياحة بمختلف دول العالم، ومنها أمريكا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وتركيا، وكلها دول وقعت بها أحداثًا إرهابية في 2018، لكنها لم تتأثر بهذه الأحداث واستعادت عافيتها خلال فترة وجيزة، قائلًا "كذلك مصر لم ولن تتأثر بالأحداث الإرهابية؛ لأنها لم تعد أحداث في مصر فقط، ولكن في العالم كله".

وأشار إلى أن تأكيد التقارير الأجنبية والعالمية على احتلال مصر مرتبة متقدمة في مؤشرات الأمن والاستقرار متفوقة على دول كبرى كثيرة، مشيدًا بسرعة تعامل الدولة مع الحادث الإرهابي، وإصدار بيانات رسمية على مدار الساعة حوله، ما ساهم في تقديم الرسالة السليمة والصحيحة عن مصر.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن نسب الإشغالات خلال احتفالات رأس السنة تصل الى 100%؜ بالقاهرة والجيزة، وتتراوح ما بين 70% و90%؜ بباقي المدن السياحية، واقترح تبني مبادرة من الحكومة وشركات السياحة تتضمن وضع كاميرات في جميع الطرق المؤدية من وإلى المناطق والمزارت السياحية والأثرية.