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صندوق الإندماج النمساوي: خمس سكان البلاد من أصول أجنبية

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 8:14 م | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 8:14 م

أعلن صندوق الاندماج النمساوي، اليوم الأحد، أن حوالي 1.7 مليون شخص من أصل أجنبي يعيشون في البلاد، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل حوالي خمس السكان.

وأوضح الصندوق، الذي يخضع لإشراف وزارة الخارجية والاندماج في النمسا، في تقرير بمناسبة نهاية العام، أن تعداد الوافدين من البوسنة بلغ 166 ألفا، يليهم الأتراك وعددهم 160 ألفا، والصرب 142 ألفا، ثم السوريين 47 ألفا، والأفغان 44 ألفا.

وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين يقيمون في العاصمة النمساوية، حيث يعيش في فيينا أربعة من كل عشرة أشخاص من
أصل أجنبي، أي ما يقدر بنحو 680 ألف نسمة معظمهم من صربيا أو تركيا.

وأضاف التقرير أن ولايات ومدن سالزبورج وانسبروك والنمسا السفلى تأتي في المراكز التالية في استضافة الأجانب واللاجئين بنسب 31% و4ر30% و 12% على التوالي.


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