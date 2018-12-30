كابيلا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية

أدلى الرئيس الحالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، والمرشح الرئاسي إيمانويل رامزاني شادري اليوم الأحد، بصوتهما في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم.

وحث كابيلا - عقب تصويته في الانتخابات في ظل الطقس الممطر للبلاد - المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، قائلا: "إن رسالتي اليوم لأبناء وطني هي الحضور والتصويت لمرشحيهم ومواجهة المطر"، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، دعا شادري إلى السلام والهدوء، وأضاف أنه على ثقة تامة من الفوز لأن الشعب الكونغولي سيثق به، فضلا عن حملته الدعائية التي شملت مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن 40 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها إثنان من مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما مارتن فيولو وفليكس تشسيكيدي أمام المرشح المفضل للرئيس الحالي جوزيف كابيلا وهو وزير الداخلية السابق إيمانويل رامزاني شادري.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات في 15 يناير وتنصيب الرئيس بعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ.