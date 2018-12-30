إسرائيل تستدعي القائم بأعمال سفير الأردن بعدما داست وزيرة على علم إسرائيل

استدعت إسرائيل القائم بأعمال سفير الأردن في إسرائيل، اليوم الأحد، بعد أن شُوهدت وزيرة أردنية تدوس على علم إسرائيل بقدميها على الأرض في مقر مجمع النقابات المهنية في عمان.

وتم تصوير وزيرة الإعلام جمانة غنيمات، وهي تخطو على العلم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث كانت في طريقها إلى اجتماع حسبما تردد.

وتُظهر الصورة، العلم مرسوما على الأرض وعليه آثار أقدام سوداء، وسط العلم الذي تغطي صورته أرضية مدخل المبنى.

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية الواقعة، وقدمت شكوى بهذا الشأن إلى القائم باعمال سفير الأردن في البلاد، بحسب بيان، وقد تم استدعاء السفير محمد حميد إلى الوزارة لاستيضاح الأمر.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، دخل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، المبنى من مدخل جانبي لتجنب إهانة اسرائيل.