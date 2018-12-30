البرلمان الإيطالي يوافق على الموازنة بعد أشهر من نزاع مع الاتحاد الأوروبي

فازت الحكومة الشعبوية في إيطاليا بموافقة نهائية من البرلمان لموازنتها لعام 2019، لتتمكن من الالتزام بالمهلة قبل انتهاء مدتها بنهاية العام بعد مناقشات محدودة لخطط الإنفاق في أعقاب أسابيع من الاشتباك مع الاتحاد الأوروبي.

وصوت 313 نائبا بمجلس النواب لصالح الموازنة التي وافق عليها بالفعل مجلس الشيوخ، بينما عارضها 70 نائبا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، تأتي الموافقة عشية انتهاء المهلة في 31 ديسمبر، ليتم تجنب إتخاذ إجراء خاص كان سيتم تحديد الإنفاق العام وفقا لموازنة العام الحالي مع احتمال حدوث اضطراب بأسواق المال.

وقد تم اختصار المناقشات حول الميزانية في مجلسي البرلمان، ما أثار غضب المعارضة. وارتدى نواب من حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني، المنتمي لتيار يمين الوسط، سترات زرقاء عليها شعارات مثل "كفى ضرائب" قبل أن يتم إخراجهم من مجلس النواب بعد ظهر أمس السبت.

ولجأ الحزب الديمقراطي،المنتمي إلى تيار يسار الوسط، إلى المحكمة الدستورية للبلاد للاحتجاج بعد تحرك الحكومة لتمرير مشروع الميزانية عبر البرلمان.

وقال الائتلاف الحكومي إن الوقت كان محدودا نظرا للمفاوضات الطويلة مع المفوضية الأوروبية التي أسهمت في تجنيب إيطاليا التعرض لغرامات.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من مفاوضات عصيبة مع الاتحاد الأوروبي الذي يستعد أيضا لخروج بريطانيا العام المقبل.

ويراقب المحللون الماليون إيطاليا بحثا عن أي مؤشرات تبين مدى تماسك الاتحاد الأوروبي نفسه.