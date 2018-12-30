رئيس المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد الأوروبي تنافق بشأن أمن الحدود

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن دول الاتحاد الأوروبي مذنبة بـ"النفاق الشديد" بشأن المناقشات التي دارت حول توسيع الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتيكس).

وقال يونكر لصحيفة "فيلت ام سونتاج" الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الأحد، إن "طوال أكثر من عامين يطالب جميع رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي بحماية أفضل على طول حدود أوروبا الخارجية".

وتابع "الآن وفجأة، أصبح هناك مخاوف من جميع الأطراف، ومن المفترض أنه تدخل في السيادة الوطنية، كل شيء يسير بسرعة كبيرة، والأعداد أصبحت كبيرة للغاية. إنه نفاق شديد".

وفي سبتمبر، اقترحت المفوضية زيادة عدد أفراد فرق حرس الحدود للتدخل السريع "فرونتكس" من 1500 إلى 10 ألاف بحلول عام 2020.

وجاء الاقتراح بعد أن قال قادة الاتحاد الأوروبي إن تعزيز حدود الاتحاد الأوروبي ضد الهجرة غير القانونية أولوية خلال قمة جرت في نهاية يونيو الماضي.

ولكن العديد من الدول كانت تنتقد الخطط، مما دفع الرئاسة النمساوية لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح تأخير الزيادة حتى عام 2027.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن عام 2025 يمكن أن يكون "إطارا زمنيا ممكنا".

واتهم يونكر تلك الدول التي شكت بأعلى صوت بشأن ضعف أمن الحدود بأنها الأقل انخراطا في العمل على أمن الحدود.

وقال يونكر "لا يمكن لأوروبا أن تعمل على هذا النحو، يجب علينا التصرف بسرعة حتى نكون مستعدين وحتى تصبح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت السيطرة".