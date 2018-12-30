استمرار سلسلة من التفجيرات جنوبي تايلاند دون خسائر بشرية

شهد إقليم ناراثيوات المضطرب جنوبي تايلاند سلسلة من التفجيرات وقع أحدثها صباح اليوم الأحد، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته صحيفة «بانكوك بوست».

ووقع انفجار عند جسر للسكك الحديدية بمنطقة تشو أيرونج الساعة 9:30 صباح اليوم الأحد، ملحقا أضرار طفيفة بخط القطارات. وذلك بعد أن انفجرت 4 قنابل محلية الصنع في وقت واحد تقريبا في 4 مناطق مختلفة أمس السبت في أعقاب سلسلة من الحوادث الإرهابية وقعت أمس الأول الجمعة أيضا .

وفي منطقة رانجاي، فجر متشددون قنبلة محلية الصنع تم ربطها باثنين من أعمدة التيار الكهربي على جانب الطريق في مواجهة إحدى المدارس الساعة 9:45 مساء تقريبا أمس السبت، ما أسفر عن دوي انفجار شديد وألحق أضرارا بعمودين للتيار الكهربي دون إسقاطهما.

وفي التوقيت نفسه تقريبا، انفجرت قنبلة بمنطقة سي ساخون عند أحد أبراج نقل إشارات الهواتف المحمولة. وألحق التفجير أضرارا بالبرج من أسفل.

وذكرت «بانكوك بوست» أنه أيضا في منطقة رويسو، انفجرت قنبلة محلية الصنع أسفل قضبان سكة حديدية، والتي تضررت جراء التفجير. وفحص المسؤولون موقع التفجير وتم البدء في إصلاح الأضرار، مع توقع الانتهاء من عمليات الإصلاح اليوم ليعود خط السكك الحديدية قابلا لمرور جميع القطارات الـ14 التي تمر عليه.

كما دوى انفجار عند أحد أعمدة إشارات الهواتف المحمولة في منطقة تشو أيرونج دون إلحاق أضرار به. وتم العثور على شظايا في موقع الحادث.

وكان يوم الجمعة قد شهد إصابة 4 أشخاص في سلسلة من التفجيرات التي ألحقت أضرارا أيضا بأعمدة للتيار الكهربي وحوادث إطلاق نار في 8 مواقع من بينها نقطة تفتيش أمنية.

وأصيب 3 حراس أمس السبت على نحو خطير بعد أن فتح مهاجمون النار في منطقة سري ساخون.

يشار إلى أن جنوبي تايلاند منكوب بحركة تمرد انفصالي أسفرت عن مقتل أكثر من 6700 شخص منذ عام 2004 .