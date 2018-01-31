طائرات التحالف العربي تقصف مخازن أسلحة للحوثيين بصنعاء

هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، فجر الأربعاء، عقب استهداف طيران التحالف العربي مخازن أسلحة سرية لميليشيات الحوثيين.

وأكد سكان محليون في صنعاء، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أن 5 غارات شنتها مقاتلات التحالف على مخازن أسلحة سرية للحوثيين في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء؛ ما أدى إلى تدمير المخازن ووقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأوضح السكان، أن حالة رعب جراء الانفجارات المتعاقبة والمستمرة سمع دويها في كل أرجاء صنعاء، بالتزامن مع تطاير قذائف من مخازن الأسلحة، التي تم استهدافها من قبل مقاتلات التحالف.