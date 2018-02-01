قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال جلسته التي أقيمت اليوم، الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة، اعتماد لائحة اللجنة الطبية، التي تقدم بها الدكتور محمود شوقي، رئيس اللجنة، لتقديم خدمة طبية للأعضاء والعاملين والموظفين بالنادي.

وتشمل اللائحة الجديدة التعاقد مع شركة تأمين طبي مسجلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل التأمين الطبي على العاملين والموظفين بالنادي، بالإضافة لتقديم خدمة طبية تليق بالأعضاء.

وأيضًا من المقرر أن يتم عمل كشف دوري مجاني على جميع أعضاء النادي فوق الـ60 عامًا، بالإضافة إلى الكشف عن فيروس «C»، وتقديم العلاج من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما اتخذ المجلس أيضا بعض القرارات وهي كالتالي:

- اعتماد قرارات لجنة الكرة بخصوص ضم صفقات جديدة لفريق كرة القدم .. وإعارة بعض اللاعبين

-الغاء منصب مدير إدارة المباريات وإسنادها للمدير التنفيذي للنادي محمد مرجان.

- تخصيص وحدة (علاج طبيعي) لكل فرع من فروع النادى للتأهيل الطبي، على أن يرأس وحدة مقر الشيخ زايد الدكتور محمد فتحى.

- كشف دوري للرواد لأعضاء النادى فوق سن ال (60).

ــ اعتماد لائحة اللجنة الطبية من أجل تقديم خدمة جيدة للأعضاء.

ــ إرجاء تعيين مدير الأمن ومدير فرع الجزيرة للجلسة المقبلة.

ــ توجيه الشكر للمستشار تركى آل شيخ رئيس الاتحاد العربى لتحمله قيمة شراء صفقة صلاح محسن من إنبى.

- مد جلسة مجلس الادارة على أن يتم تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق لاتخاذ العديد من القرارات الهامة المتعلقة بجميع الأنشطة داخل النادي.

- اعتماد تشكيل المركز الاعلامي الجديد برئاسة جمال جبر