ترامب يوقع أمرا بالإبقاء على معتقل جوانتانامو مفتوحا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، في خطابه حول حالة الاتحاد، إنه وقع أمرا بالإبقاء على معتقل جوانتانامو بكوبا مفتوحا، على النقيض من الأمر الذي أصدره سلفه باراك أوباما بإغلاق المعتقل.



وأضاف ترامب، أنه أمر وزير الدفاع جيمس ماتيس بإعادة النظر في سياسة الاعتقال العسكري في البلاد و"مواصلة فتح مراكز الاعتقال في خليج جوانتانامو" الذي سعى أوباما إلى إغلاقه.



وأوضح ترامب في خطابه أنه يطلب من الكونجرس ضمان أن تكون الولايات المتحدة لديها القدرة على اعتقال الإرهابيين "أينما نطاردهم".



وكانت الولايات المتحدة قد فتحت ذلك السجن العسكري في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.