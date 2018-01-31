«القوى العاملة»: يجب توثيق صحيفة الحالة الجنائية من «الخارجية» قبل السفر للعمل بالأردن

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة المصرية المسافرة للعمل بالأردن، بضرورة توثيق صحيفة الحالة الجنائية من وزارة الخارجية المصرية قبل السفر، حتى تكون معتمدة لدى السلطات الأردنية.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة الأردنية عمان، ذكر فيه الملحق العمالي عمرو الدسوقي، أنه تم التواصل مع القسم القنصلي بالسفارة بخصوص هذا الشأن، وتم التأكيد بوجوب توثيق العمال الصحيفة من الخارجية المصرية.

وعلى جانب آخر، حل مكتب التمثيل العمالي شكوتين عماليتين، في إطار توجيه الوزير بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتضمنت الشكوى الأولى، التي تم صرفها، مستحقات مالية متأخرة لمواطن مصري، والأخرى حجز جواز سفر عامل، وتم التواصل مع الكفلاء بشكل ودي، مع التأكيد على أصحاب الأعمال بحسن معاملة العمال وعدم المساس بحقوقهم طبقا لما يكفله قانون العمل الأردني والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.