قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إنه يجب استثمار وضع الولايات المتحدة الأمريكية لحركتي «حسم» و«لواء الثورة»، على قوائم العقوبات ضد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، وإثبات تبعيتهما لجماعة الإخوان.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن هذا الإدراج على قوائم الإرهاب هو الثاني من نوعه بعد إدراج بريطانيا للحركتين على قوائمها قبل أشهر، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اعتراف أمريكا وبريطانيا بأن الحركتين إرهابيتين، بتقديم وزارة الخارجية والنيابة العامة المصرية للأدلة التي بحوزتها حول ارتباط الحركتين بجماعة الإخوان، وهو ما قد يمثل ضربة لتمويل جماعة الإخوان والذي يتم عبر عدة عواصم.

وأوضح أن الأمر المميز في هذا الإدراج على قوائم الإرهاب كونه يصدر بشكل ثنائي بين وزارتي المالية والخارجية الأمريكيتين، مشيرًا إلى إمكانية دفع الولايات المتحدة لعمليات ملاحقة دولية ومتابعة حركة تدفق الأموال عبر القارة الأوروبية بما لها من نفوذ، وهو ما قد يمثل ضربة قوية لجماعة الإخوان.

وعن إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على قوائم العقوبات، قال إنه ربما يكون تحصيل حاصل لكون حركة حماس مصنفة تنظيمًا إرهابيًا لدى الولايات المتحدة من قبل.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم الأربعاء، عن إدراج حركتي حسم ولواء الثورة، على قوائم العقوبات ضد التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج اسم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وحركة الصابرين في قطاع غرة على قوائم العقوبات.