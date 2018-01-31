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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى محافظة بورسعيد؛ وذلك للقيام بجولة تفقدية بالمحطة الأرضية لحقل ظهر بشركة بترول بلاعيم، وافتتاح مرحلة الإنتاج المبكر للحقل.

ونقدم بثًا مباشر لزيارة «السيسي» لبورسعيد نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»: