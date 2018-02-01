دراسة: حركة طالبان تنشط فى 70% من أفغانستان

أظهرت دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) نشرت نتائجها، أمس، أن حركة طالبان تنشط علانية فى 70% من مقاطعات أفغانستان حيث تسيطر تماما على 4% من البلاد ولها وجود مادى علنى فى 66%.

وقالت (بى.بى.سى) إن الدراسة تستند إلى محادثات مع أكثر من 1200 مصدر محلى فى جميع مقاطعات أفغانستان. وهذه التقديرات أعلى بكثير من أحدث تقييم للتحالف الذى يقوده حلف شمال الأطلسى بشأن وجود حركة طالبان.

وقال التحالف إن الحركة كانت تسيطر أو تتنازع على السيطرة على 44% فقط من مقاطعات أفغانستان وذلك حتى أكتوبر الماضى.

ورغم أن الدراسة أحصت 399 مقاطعة فى أفغانستان فقد أحصى التحالف 407 مقاطعات. ولم يتضح سبب التناقض فى الأعداد.

وقالت الدراسة إن الحكومة الأفغانية تسيطر على 122 مقاطعة أو نحو 30 % من البلاد، لكنها ذكرت أن هذا لا يعنى أنها خالية من هجمات طالبان.