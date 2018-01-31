ترامب يقترح «حلا وسطا عادلا» بشأن الهجرة

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حلا وسطا عادلا" بشأن إصلاحات الهجرة.



وقال ترامب، خلال خطابه الأول بشأن حالة الاتحاد، صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) إنه قد يكون هناك "سبيل نحو المواطنة" بالنسبة لأكثر من 1.8 مليون شخص وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني وهم أطفال، بينما طالب بـ"جدار على الحدود الجنوبية (مع المكسيك)"، وهو أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.



ودعا ترامب إلى إنهاء نظام الهجرة العشوائية وقال إن الهجرة لابد أن تقوم على أساس الجدارة بدلا من ذلك.



ووصف ترامب هذا المقترح بأنه "اقتراح (يتماشى مع منطق أنه) لا يأخذ أحد كل ما يريد، ولكن بلدنا تحصل على ما تحتاج من إصلاحات ضرورية".