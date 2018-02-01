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طفلة كندية تنتحر وتترك رسالة حب لوالدتها


نشر فى : الأربعاء 31 يناير 2018 - 9:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يناير 2018 - 9:40 م

ألقت الطفلة الكندية أورسولا كيوج بنفسها فى نهر كالدر بالمدينة الكندية هالفياكس، وذلك بعدما عثرت عليها الشرطة بالزى المدرسى الذى كانت ترتديه.

وقالت صحيفة «الميرور» البريطانية: إن الأم نيكولا هارلو أبلغت الشرطة عن اختفاء ابنتها فى ظروف غامضة، ولم يمض وقت حتى عثرت الشرطة على جثة الطالبة مرتدية الزى الذى كانت ترتديه عقب عودتها من المدرسة فى نهر كالدر فى ميدنة هالفياكس الكندية.

وكانت الفتاة قد بعثت برسالة نصية أخيرة إلى أمها قبل إقدامها على الانتحار، وجاء فيها: «أحبك ولكننى آسفة جدا».

وقال متحدث باسم الشرطة: «الأسئلة لا تزال مطروحة أمامنا إلى حين تحديد سبب الوفاة.. بالرغم من أننا لا نعتقد أن هناك ظروفًا مشبوهة».

وأضاف: «سيتم إبلاغ عائلة أورسولا بكل المستجدات».


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