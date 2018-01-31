شهد سوق العملات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، استقرارًا بأسعار الشراء والبيع لغالبية العملات، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

فقد سجل سعر الدولار، وفقًا لنشرة البنك المركزي، 17.61 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 21.89 جنيه للشراء، و22.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 24.87 جنيه للشراء، و25.04 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.69 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 4.79 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي إلى 58.77 جنيه للشراء، و59.15 جنيه للبيع.