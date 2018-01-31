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طلعت يوسف يوضح موقفه من رحيل لاعبي سموحة

الشروق
نشر فى : الأربعاء 31 يناير 2018 - 10:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يناير 2018 - 10:46 ص

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على أنه يؤمن بأن كرة القدم أصبح جزء كبير منها استثماريًا، مهما كان اسم النادي ومكانته، مشددًا على أنه تحدث مع محمد فرج عامر رئيس النادي بهذا الشأن.

وقال يوسف أنه تحدث لفرج عامر رئيس نادي سموحة أن الأندية من حقها أن تستثمر، من خلال بيع نجوم الفريق، ولكن لابد أن يكون هناك تدعيمات في نفس مركز اللاعب الذي سيتم بيعه، حتى وإن كان لاعب أقل فنيا، فمع العمل سوف نطور من مستواه".

واستطرد قائلًا: "يوجد قلة في بعض المراكز، خاصة مركز قلب الدفاع، أعلم أن رئيس سموحة تحدث ماليًا مع الأهلي حول بعض اللاعبين، ولكن الصفقات لم تنتهي بشكل رسمي حتى الأن، ومن الوارد أن أوافق على رحيل لاعب في حالة طلب الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة".


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