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الرئيس التونسي يستقبل نظيره الفرنسي بقصر قرطاج

تونس أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يناير 2018 - 10:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يناير 2018 - 10:07 م

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأربعاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها ماكرون إلى تونس.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى تونس العاصمة في زيارة رسمية تستغرق يومين "لدعم التحول الديمقراطي" في تونس التي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية بعد مرور سبع سنوات على ثورتها.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء بين الرئيسين، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والجامعية والثقافية ثم يستقبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، ماكرون وسيشارك بعدها في مأدبة عشاء رسمية تقام على شرفه بحضور كبار المسؤولين التونسيين.


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