مارك بارترا ينتقل رسميا إلى صفوف ريال بيتيس

. أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المدافع الإسباني مارك بارترا، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، حتى 2023.

وقال النادي الإسباني في بيان له: "بالتعاقد مع مارك بارترا، أصبح ريال بيتيس يمتلك لاعبا يتميز بالخبرة والسرعة والقوة في ألعاب الهواء والصلابة الدفاعية".

وبتعاقده مع بارترا، نجح ريال بيتيس في تلبية حاجاته لوجود مدافع جديد بالفريق بعد رحيل المكسيكي ميجيل لايون إلى إشبيلية.

وحط بارترا/27 عاما الذي نشأ بين صفوف قطاع الناشئين بنادي برشلونة، رحاله في ريال بيتيس بعد أن قضى فترة غير موفقة في صفوف بوروسيا دورتموند، حيث لم يستطع تقديم أوراق اعتماده هناك طوال فترة العام ونصف العام التي قضاها مع النادي الألماني.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب اللاعب الإسباني في الهجوم الذي وقع على حافلة بوروسيا دورتموند في العام الماضي قبيل إحدى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعرض لجرح قطعي في راحة اليد اليمنى خضع على إثره لعملية جراحية وغاب عن صفوف فريقه لعدة أسابيع.

وفاز بارترا طوال مسيرته بالدوري الإسباني (خمس مرات) ودوري أبطال أوروبا وكأس سوبر أوروبا ومونديال الأندية وكأس ملك إسبانيا (مرتين) وكأس سوبر إسبانيا وكأس ألمانيا.

ويهدف بارترا من وراء انتقاله لصفوف ريال بيتيس إلى الوصول إلى أفضل مستوياته الفنية من أجل المشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم 2018 بروسي.ا.