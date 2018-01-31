الرئيس الأفغاني يتعهد بالانتقام من الجماعات الإرهابية بسبب الهجمات الأخيرة

تعهد الرئيس الأفغاني، محمد أشرف عبد الغني، باستخدام كل وسائل القوة للثأر من الجماعات الإرهابية التي شنت عدة هجمات مؤخرا، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين في أفغانستان.

وقال «عبد الغني»، في تصريح نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، اليوم الأربعاء: «إن قادة الجماعات الإرهابية أصبحوا معزولين، ويجب على الذين يواجهون مشاكل مع الأمة الأفغانية أن يفهموا أننا لن نحني رؤوسنا».

وأضاف الرئيس الأفغاني، أن العالم ومن بينه الدول الإسلامية يعترف بالموقف الحقيقي الصحيح لأفغانستان، مؤكدا أن القضايا ستهدأ قريبا، وأنه سيتم تطبيق الثقافة العقابية في جميع المؤسسات الحكومية، متابعا: «لا مكان للسياسات الصغيرة في صفوف قوات الأمن والدفاع».

ودعا إلى دعم القوات الأفغانية، واعدا باتخاذ خطوات ضرورية لضمان مستوى أعلى من الأمن في كابول والأقاليم الأفغانية الأخرى.

يأتي ذلك في أعقاب شن «طالبان» و«داعش»، عدة هجمات إرهابية قاتلة على كابول وأجزاء أخرى من أفغانستان، خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المواطنين الأفغان، وأدانتها العديد من دول العالم.