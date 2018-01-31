وزير الخارجية الإيراني مهاجما «ترامب»: أثبت من جديد جهله ببلادنا والمنطقة

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هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر أنه "أثبت مجددا جهله بإيران والمنطقة".

وكتب "ظريف"، على حسابه في موقع "تويتر": "ترامب أثبت مرة أخرى جهله بإيران والمنطقة، ويعلم الجميع أن من يدعمهم ليس منهم بالتأكيد الشعب الإيراني".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عنه القول إن: "زبائنه الفاضلين والمنتخبين ديمقراطيا، في منطقتنا سيرحبون بتصريحاته ولكن ليس أولئك الذين أصبحوا ضحايا طغيانهم وأسلحتهم بمن فيهم الأطفال اليمنيون".

وكان "ترامب"، أكد في خطاب "حالة الاتحاد"، الليلة الماضية، دعمه "للشعب الإيراني في معركته من أجل الحصول على الحرية"، مطالبا الكونجرس بمعالجة عيوب الاتفاق النووي.

وفي الخطاب، وصف الرئيس الأمريكي، المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"الديكتاتور".