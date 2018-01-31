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أعلنت قوى المعارضة السودانية، استكمال الاستعدادات لتنظيم مسيرة حاشدة بعنوان "مسيرة الخلاص"، اليوم الأربعاء، معلنة تحديها للعنف والاعتقالات المتوقعة من الأجهزة الأمنية.

وتنظم المعارضة السودانية، احتجاجات منذ مطلع الشهر لمناهضة ارتفاع الأسعار ورفض الموازنة العامة للدولة التي أقرها البرلمان، وتعامل الأمن مع هذه الاحتجاجات بعنف واعتقل المئات من المشاركين فيها ومن قيادات الأحزاب المعارضة.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون"، فقد أعدت المعارضة خيارات بديلة للمسيرة المقرر أن تنطلق من مدينة الخرطوم بحري تحسبا لتدخل قوات الأمن ضد المسيرة.

وقال المتحدث باسم قوى "نداء السودان"، محمد فاروق، إن المسيرة تنطلق من ميدان الشعبية بالخرطوم بحري عند الثالثة بعد الظهر، وتتوجه صوب ميدان الرابطة شمبات مرورا بشارع المعونة.

وأكد أن المسيرات الاحتجاجية لن تتوقف، وأن الأسبوع المقبل سيشهد انتقال الاحتجاجات إلى خارج الخرطوم، وستشهد عدد من المدن بالولايات مسيرات احتجاجية في وقت متزامن.

وتضمنت الموازنة المالية للعام 2018 مضاعفة أسعار الخبز ورفع الدولار الجمركي 6.8 جنيها إلى 18 جنيها، ما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.