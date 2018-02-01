رامي صبري : أتمنى موافقة إنبي على رحيلي للأهلي قبل منتصف الليل

وتابع: " سعيد بإهتمام الجهاز الفني للأهلي بي ورؤيتهم أن أكون موجود معهم، وانبي بيتي لعبت له منذ 13 عاما وأنا أعشق الأهلي وأتمنى موافقتهم على رحيلي للأهلي قبل غلق باب الفيد".

وشارك رامي صبري قد شارك مع الأهلي في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني الودية الخيرية يوم 31 ديسمبر الماضي، وتلقى إشادة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة حسام البدري.