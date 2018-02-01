رامي صبري : أتمنى موافقة إنبي على رحيلي للأهلي قبل منتصف الليل

يتمنى رامي صبري مدافع نادي إنبي موافقة مسؤولي ناديه على إنتقاله للأهلي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية باتحاد الكرة.
وقال رامي في تصريحات تليفزيونية عقب تعادل إنبي والزمالك بالدوري: "مازال يتبقى ساعتين على غلق بابا الانتقالات ، ومتفائل بإقناع مسؤولي إنبي بالانتقال للأهلي".
وأضاف مدافع إنبي: "حلمي هو الانضمام للأهلي ولم أقصر مع إنبي خلال أي فترة وأتمنىاهتمامهم بتحقيق حلمي والانتقال للأهلي".
وتابع: " سعيد بإهتمام الجهاز الفني للأهلي بي ورؤيتهم أن أكون موجود معهم، وانبي بيتي لعبت له منذ 13 عاما وأنا أعشق الأهلي وأتمنى موافقتهم على رحيلي للأهلي قبل غلق باب الفيد".
وشارك رامي صبري قد شارك مع الأهلي في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني الودية الخيرية يوم 31 ديسمبر الماضي، وتلقى إشادة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة حسام البدري.