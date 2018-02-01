«المعلم»: عمرو موسى حوّل العمل الدبلوماسي إلى دور وطني وأصبح نجما شعبيا في العالم العربي

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، أن قوة معرض القاهرة للكتاب، تأتي من الحضور الكبير والمتنوع لزائريه، وهم ليسوا من المصريين فقط ولكن من كل أنحاء الوطن العربي، وهذا ما يجعله أكبر معرض للكتب في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن القائمين على معرض الكتاب يبذلون أكبر جهد في حدود الإمكانيات والظروف المتاحة، لكي يخرج المعرض بشكل لائق بالقاهرة عاصمة الثقافة التاريخية، متنمنيا أن تكون الدورات القادمة أكثر تنظيمًا، وعصرية ولياقة بمكانة مصر ومستقبلها.

وأضاف «المعلم» خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته إدارة المعرض للدبلوماسي عمرو موسى، للحديث حول مذكراته «كتابيه» الصادرة عن دار الشروق: "يسعدني المشاركة والحديث بندوة مع أحد فرسان الدبلوماسية المصرية، وواحد من أهم الشخصيات في الحياة السياسية والدبلوماسية بمصر والوطن العربي".

وأشار «المعلم» إلى دور عمرو موسى في الحياة الدبلوماسية منذ بداية التحاقة بوزارة الخارجية المصرية وعمله بها كملحق، وسفير، ومدير إدارة الهيئات الدولية لوزارة الخارجية، ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، وسفير مصر بالهند، ووزير الخارجية مصر، ثم أمين عام جامعة الدول العربية، ثم رئيس لجنة الخمسين، لالفتًا إلى مكانته العربية والدولية، والتقدير والإعجاب المتزايد له ولدوره وأفكاره ومواقفه.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشروق: "منذ سنوات طويلة وأنا احاول إقناعه بكتابة المذكرات، إلى أن استجاب في نهاية المطاف"، موضحا إلى أنها ستنشر على 3 أجزاء تباعا.

واختتم «المعلم» كلمته قائلًا: "عمرو موسي استطاع أن يحول العمل الدبلوماسي إلى عمل وطني وسياسي ويصبح ن نجمًا شعبيًا في مصر والوطن العربي".