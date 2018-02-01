توتنهام يتعاقد مع البرازيلي لوكاس مورا

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أعلن فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي لوكاس مورا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

بلغت مدة التعاقد مع مورا /25 عاما/ خمسة أعوام ونصف العام، بعدما توصل الناديان لاتفاق يقضي بانتقاله لصفوف الفريق اللندني مقابل 25 مليون جنيه استرليني (35 مليون دولار).

أحرز مورا 46 هدفا خلال 229 مباراة لعبه مع باريس سان جيرمان، الذي انتقل لصفوفه في يناير عام 2013 ،قادما من فريق ساو باولو البرازيلي.

يذكر أن مورا خاض أكثر من 30 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، الذي توج معه بلقب كأس القارات عام 2013.