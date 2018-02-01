«تعليم جنوب سيناء» يبحث آلية تشغيل مصنعين الواح الطاقة الشمسية ولمبات الليد

استقبل محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الأربعاء، أعضاء لجنة وزارة الإنتاج الحربي، والتى ضمت كل من المهندس محمد عبد البر، والمهندس خالد الغنام، والمهندس عيسى متولي عوض الله، ومدير مركز الإنارة وترشيد الإنتاج بجنوب سيناء، وذلك في إطار الإعداد لتوقيع برتوكول تعاون يهدف إلى تشغيل مصنعي الواح الطاقة الشمسية، ولمبات الليد.

وتفقدت اللجنة، مصنع الواح الطاقة الشمسية المقام بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية، كما تفقدت اللجنة مصنع لمبات اللد المقام بمدرسة أبو زنيمه الثانوية الصناعية.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، أن اللجنة أشادت بالمباني والتجهيزات وخطوط الإنتاج بالمصنعين، وأكدوا أنهم لم يتوقعوا مثل هذه الإنشاءات بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وأعبروا عن سعادتهم بالفكر التعليمي الإنتاجي الخادم لسوق العمل والنافع للمجتمع الذي يتمثل في تلك المشروعات العائدة بالنفع على الوطن والمواطن.

وشكل «عقل»، لجنة برئاسة مصطفى محمد الزغبي، وكيل المديرية، وعضوية كلا من محمد محمد نصر شقوير، مدير إدارة دعم اللامركزية، وهانم علي السيد، مدير إدارة التعليم الفني، وأحمد ماهر محمود، عضو الشئون القانونية، وذلك لوضع الخطوط العريضة للتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مصنع 144 الحربي (شركة بنها للصناعات الإلكترونية) ومحافظة جنوب سيناء، ممثلة بمديرية التربية والتعليم، في إطار تشغيل مصنع ألواح الطاقة الشمسية ومصنع لمبات الليد.