باريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة الفرنسيه

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تأهل نادي باريس سان جيرمان للمباراة النهائية لكأس الرابطة الفرنسية بعد فوزه خارج ملعبه على نادي رين بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة شهدت تقلبات عديدة.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة (24) عن طريق توماس مونير انتهى به الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق العاصمة الفرنسية هدفين في الدقيقتين (53) و(58) بواسطة ماركوس كوريا وجيوفانى لو سيلسو.

وكانت نقطة التحول في اللقاء طرد كيليان مبابى في الدقيقة (63)، حيث انتفض أصحاب الأرض ونجحوا في تسجيل هدفين في الدقيقتين (86) و(90) عن طريق ديافرا ساخو وبرسيتش لكن لم يسعفهم الوقت لتسجيل هدف التعادل ليصعد باريس سان جيرمان للنهائي ويقترب من اقتناص أولى بطولات الموسم الحالي.