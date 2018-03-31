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قصة من «البريمير ليج» ....هازارد أسطورة توتنهام «عقدة» تشيلسي

محمد كمال
نشر فى : السبت 31 مارس 2018 - 2:02 م | آخر تحديث : السبت 31 مارس 2018 - 2:02 م

 

لماذا نحب كرة القدم الإنجليزية ؟ ..الإجابة هي أن التاريخ والأسماء والأرقام والشغف وحب كرة القدم والجنون كله في ملاعب الإنجليز ، المفارقات التاريخية والتشابه والصدف المتكررة وكل تلك الأشياء تجعلنا دائماً نميل لمتابعة الدوري الأقوى في العالم الدوري الإنجليزي .

ديربي تشيلسي وتوتنهام غداً في الجولة الثانية والثلاثين ، سيشعل الاجواء ويجعلنا نترقب تلك المباراة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج .

عداوة تشيلسي وتوتنهام مستمدة من النظرة الدونية التي ينظر بها جماهير تشليسي إلى أي فريق أخر في العاصمة لندن ، فالبلوز هم نادي الطبقة الراقية ، بينما يمثل ارسنال نادي الطبقة الكادحة وعمال المصانع ، وكذلك الأمر لباقي الأندية .

كراهية توتنهام لتشيلسي ، تصل إلى حد أن بعض من جماهير "السبيرز" يناصرون أي فريق يلعب ضد تشيلسي وخاصة في المباريات التي تمثل ديربي أو مباراة قمة خاصة للبلوز ، حيث يقع تشيلسي في غرب لندن فبالتالي فأن مبارياته تكون ضد كلاً من فولهام وكوينز بارك رينجرز الواقعين في نفس المنطقة .

بالتأكيد كراهية توتنهام لتشيلسي ليست مثل كراهيتهم لأرسنال ، ولكن يبقى العداء موجود والمباريات مشتعلة ، الا أن ذلك لا يمنع ايضاً وجود مفارقات تاريخية بين الناديين .

ادين هازارد النجم البلجيكي في صفوف تشيلسي ، هو ليس أول لاعب بأسم هازارد يحمل قميص تشيلسي ، بل سبقه في نفس الأسم لاعب سابق لتشيلسي وتوتنهام ايضاً ، وهو ميكي هازارد لاعب الوسط في فترة السبعينات والثمانينات .

هازار الإنجليزي الذي ولد في مدينة ساندرلاند شمال إنجلترا ، بدأ مسيرته الكروية مع توتنهام في 1978 ، وأستمر لاعباً في صفوف "السبيرز" حتى 1985 ، وحقق لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي في 1982 وكأس الإتحاد الأوروبي ( الدوري الأوروبي حالياً ) في عام 1984 .

ميكي لم يحظى بفرصة المشاركة مع منتخب إنجلترا في أي مباراة دولية ، لكنه ظل محبوباً من جماهير توتنهام ، وفي 1985 إنتقل إلى تشيلسي ليستمر معهم حتى 1990 سجل خلالها 9 اهداف في 81 مباراة .

هازارد سجل 4 اهداف في شباك تشيلسي مع توتنهام ، لكنه لم يفلح في التسجيل في شباك توتنهام بعد إنتقاله إلى "البلوز" .

بعد رحيل هازارد من تشيلسي بــ21 عاماً ، جاء هازارد جديد صنع الحدث وأصبح مع الوقت هو نجم "الشباك" و أصبح رحيله من البلوز كابوساً مزعجاً يطارد الجميع في "ستامفورد بريدج" .

 

*لقطات لأسطورة توتنهام ميكي هازارد 

 


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