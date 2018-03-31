جماعة الحوثي تعلن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر سعودي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، عن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر جنوبي المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية، الناطقة باسم الجماعة، أن القوة الصاروخية (تابعة للحوثيين) أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر الحرس الوطني السعودي في قطاع نجران (بالقرب من الحدود اليمنية). وأفادت بأن الصاروخ الباليستي من طراز «بدار 1».

وفي الوقت الذي لم تتطرق القناة الحوثية إلى تفاصيل إضافية حول إطلاق الصاروخ، لم يصدر أي بيان من قبل التحالف العربي أو السلطات السعودية حول ذلك.

وكان الحوثيون، قد أطلقوا الأحد الماضي، 7 صواريخ باليسيتة دفعة واحدة، على عدة مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض، وأعلن التحالف العربي عن أنه تم اعتراضها، ومقتل رجل مصري الجنسية جراء شظايا أحد الصواريخ.

ومنذ أكثر من 3 سنوات يواصل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غاراته الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، استجابه لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، لدعم الحكومة الشرعية في استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، منذ نهاية العام 2014.