إضراب عام بفلسطين حدادا على ضحايا المواجهات مع القوات الاسرائيلية

عم الإضراب الشامل اليوم السبت، الأراضي الفلسطينية، حدادا على أرواح من سقطوا في قطاع غزة، أمس الجمعة، بنيران القوات الإسرائيلية، خلال مسيرات «يوم الأرض».

وذكرت قناة «سما» الفلسطينية، اليوم السبت، أن الإضراب شمل كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وكذلك المصارف التي تعمل يوم السبت، التزاما بالحداد الوطني.

وكان 15 مواطنا فلسطينيا قد قتلوا أمس، وأصيب أكثر من 1416 آخرين بجروح مختلفة، برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركتهم بمسيرات «يوم الأرض»، والتي انطلقت صوب المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.