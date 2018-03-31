المنسق الإعلامي لوزارة الرياضة يحصل على دورة الأزمات من أكاديمية ناصر العسكرية

حصل محمد فوزي المنسق الإعلامي بوزارة الشباب والرياضة على دورة الأزمات والتفاوض من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذي عقدت خلال الفترة من ١٧ الي ٢٨ مارس بمقر الاكاديمية.

حصل محمد فوزي المنسق الإعلامي بوزارة الشباب والرياضة على دورة الأزمات والتفاوض من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذي عقدت خلال الفترة من ١٧ الي ٢٨ مارس بمقر الاكاديمية.

حصل محمد فوزي المنسق الإعلامي بوزارة الشباب والرياضة على دورة الأزمات والتفاوض من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذي عقدت خلال الفترة من ١٧ الي ٢٨ مارس بمقر الاكاديمية.

وقد إجتاز محمد فوزي كافة المقررات المنهجية بنجاح، و التى اشتملت على كيفية إدارات الأزمات وطرق وأشكال التفاوض الدولي.

وقد إجتاز محمد فوزي كافة المقررات المنهجية بنجاح، و التى اشتملت على كيفية إدارات الأزمات وطرق وأشكال التفاوض الدولي.

وقد إجتاز محمد فوزي كافة المقررات المنهجية بنجاح، و التى اشتملت على كيفية إدارات الأزمات وطرق وأشكال التفاوض الدولي.