المنسق الإعلامي لوزارة الرياضة يحصل على دورة الأزمات من أكاديمية ناصر العسكرية

حصل محمد فوزي المنسق الإعلامي بوزارة الشباب والرياضة على دورة الأزمات والتفاوض من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذي عقدت خلال الفترة من ١٧ الي ٢٨ مارس بمقر الاكاديمية.
وقد إجتاز محمد فوزي كافة المقررات المنهجية بنجاح، و التى اشتملت على كيفية إدارات الأزمات وطرق وأشكال التفاوض الدولي.
وتهدف الدورة الى إعداد كوادر مدربه للعمل في مراكز إدارة الأزمات وقطاعات الدولة المختلفة، وخلق قاعدة مؤهلة من العاملين في مجال إدارة الأزمات والتفاوض وتوحيد المفهوم لعلوم إدارة الأزمات والكوارث من خلال التطبيقات العملية وتحليل أزمات وكوارث سابقة، تدريب الدارسين على أسلوب إجراء التفاوض الدولي ليتيح لهم مشاركتهم كأعضاء في الوفود على المستويات المختلفة.
قدم المحاضرات عدد من الخبراء الاستراتيجين بالقوات المسلحة، أبرزهم اللواء أركان حرب صفوت صادق الديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أركان حرب بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني.
يذكر أن محمد فوزي المنسق الإعلامي بوزارة الشباب والرياضة قد حصل أيضا على دورة إستراتيجية الأمن القومي الدورة الثالثة بكلية الدفاع الوطني.