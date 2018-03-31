مدافع ميلان يهز شباك فريقه السابق

أحرز ليوناردو بونوتشي مدافع ميلان أول هدف بمقيص الروسينيري ضد فريقه السابق يوفنتوس وذلك بعدما أحرز هدف التعادل في المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإيطالي.

ويعتبر هذا الهدف الأول لمدافع ميلان أمام فريقه السابق والثاني له في هذا الموسم منذ انتقاله للروسينيري في الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل بونوتشي أولى أهدافه هذا الموسم أمام كروتوني ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الـ "سيري أي" والتي انتهت بفوز الميلان بهذا الهدف.

وتشير المباراة إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين حيث سجل ديبالا الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 8 من بداية المباراة قبل أن يعادل بونوتشي النتيجة للميلان في الدقيقة 28.