«بن سلمان» يطالب ببقاء القوات الأمريكية في سوريا

طالب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بعدم انسحاب الوحدات الأمريكية من سوريا.

وفي مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية، نُشِرَتْ مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، قال ولي العهد: «نعتقد بأن على القوات الأمريكية أن تبقى في سوريا على الأقل على المدى المتوسط، إن لم يكن حتى على المدى البعيد».

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن في كلمة في ولاية أوهايو، أول أمس الخميس، على نحو مفاجئ، عن قرب انسحاب قوات بلاده من سوريا، قائلا: «بعد أن قضينا على "داعش"، فإننا سننسحب قريبا جدا من سوريا، لنترك الآخرين يعتنون بها».

يُذكر أن الولايات المتحدة تتزعم تحالفا دوليا في سوريا يحارب تنظيم «داعش»، ويقاتل إلى جانب التحالف الدولي، وحدات حماية الشعب الكردية «واي بي جي».

وأوضح ولي العهد السعودي أن الوجود الأمريكي في سوريا هو المحاولة الأخيرة لمنع إيران من توسيع نطاق نفوذها في المنطقة، ذاكرا أن إيران تعمل مع ميليشيات وحلفاء إقليميين على إنشاء طريق بري يبدأ من لبنان ويمر بسوريا والعراق وصولا إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وتابع «بن سلمان»: «مثل هذا "الهلال الشيعي" من شأنه أن يمنح إيران نفوذا أكبر في المنطقة».

يُذكر أن «بن سلمان»، في زيارة للولايات المتحدة تستغرق نحو أسبوعين، وهو يحظى بعلاقات قوية مع الرئيس الأمريكي.

وكان ولي العهد، حذر في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، من إمكانية نشوب حرب مع إيران في غضون 10 إلى 15 عاما، إذا لم يعد هناك المزيد من الضغوط على «النظام» في طهران.

يُشار إلى أن العلاقات مقطوعة بين إيران والسعودية منذ مطلع عام 2016، عقب اقتحام إيرانيين السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران عقب إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، ضمن 47 شخصا آخرين على خلفية اتهامات بالإرهاب.

وتتهم السعودية إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الإرهاب والحوثيين في اليمن بالأسلحة، وهو ما تنفيه إيران.