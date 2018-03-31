قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنها ستقوم بالرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري؛ لتوضيح ما أعلنت عنه من تصريحات بشأن الاهتمام بالقرى الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت «عبده»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن تصريحاتها تستهدف تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، متابعة: «لو سيادة النائب مكاني وعايز المواطنين في المحافظة يكونوا أكثر مواطنة ويشاركوا عشان يحافظوا على بلدهم ويستخدموا حقهم الدستوري كان هيعمل كده».

وتابعت أن هذه التصريحات جاءت بعد توجيه بعض الطوائف في القري للأهالي بعدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن تنمية القرى ضمن خطة تنفيذ المشروعات التنموية في الدولة، حسب قولها.

وأوضحت أنها حرصت على حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات؛ لدعم التنمية المستدامة للقرى والنجوع بالمحافظة، لافته إلى أنها لم توجه الثواب والعقاب لأحد من أهالي المحافظة.

وكانت تصريحات المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أثارت انتقاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، بعدما صرحت بأنه سيكون هناك حوافز للمركز الأعلى تصويتًا، وسيتم إدخال المياه أو الصرف أو الكهرباء كأولوية عن المراكز الأخرى.